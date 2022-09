© Grey82 / Shutterstock.com



Kaum zu glauben - aber wahr: Albert Einstein half in seiner Jugend beim Zeltaufbau des Oktoberfests. Als Lehrling in der Elektrofirma seines Vaters drehte der Nobelpreisträger 1896 unter anderem Glühbirnen im Schottenhamel-Festzelt in ihre Fassungen.