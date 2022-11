Kein Public Viewing zur WM in diesen deutschen Städten

© picture alliance/dpa | Sina Schuldt



Public Viewing in kleinem Stil, zum Beispiel in Bars und Kneipen, wird in geringerem Umfang stattfinden, als üblich. Viele Gaststätten werden die WM in Katar nicht übertragen. Der Hashtag #keinkatarinmeinerkneipe ruft offen zum Boykott auf.