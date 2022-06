Neun-Euro-Ticket ausnutzen: Diese Ziele lohnen sich

© Sinuswelle/Shutterstock.com



Wer in Berlin lebt und ans Meer möchte, sollte nach Stralsund. In etwas mehr als drei Stunden geht es mit der Regionalbahn zum Küstenort. Der Marktplatz bildet das Zentrum der Altstadt und besticht durch die schönen Fassaden. Am besten durch die Gassen schlendern und den Anblick genießen.