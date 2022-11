© Kiev.Victor / Shutterstock.com



"La Boqueria" ist der berühmteste Markt Barcelonas. Das lockt natürlich auch Touristen in Scharen an. Damit die Einheimischen trotzdem in Ruhe einkaufen können, wird größeren Besuchergruppen zu den Stoßzeiten am Wochenende der Zutritt verwehrt.