Strecken zum Träumen: Mit dem Nachtzug durch Europa

© brch/Shutterstock.com



Von München aus geht es in etwa elf Stunden nach Rijeka - dank Direktverbindung ohne Umsteigen. Die kroatische Stadt liegt an der Kvarner Bucht an der nördlichen Adria. 2020 war sie neben dem irischen Galway die Kulturhauptstadt Europas. Fantastische Badebuchten gibt es auch.