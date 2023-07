Travel Trivia: Überraschende Fakten zu zehn Weltstädten

© goodluz/Shutterstock.com



Der Trevi-Brunnen in Rom ist einer der bekanntesten Brunnen der Welt. Eine Münze über die Schulter hineinzuwerfen, soll die Rückkehr in die Ewige Stadt garantieren, heißt es unter anderem. Jährlich werden Medienberichten zufolge mehr als eine Million Euro, die an die Caritas gehen, herausgefischt.