Verrückte Gesetze in Großbritannien

Klingelstreiche sind illegal

Wer in seiner Kindheit nie einen Klingelstreich gespielt hat, kann an dieser Stelle den ersten Stein werfen. Diejenigen von uns, die nicht so brav waren, sollten froh sein, dass wir nicht in Großbritannien aufgewachsen sind. Dort ist Klingeln und Abhauen nämlich nicht nur ein Streich, sondern eine Straftat.