Mirogoj-Friedhof, Zagreb, Kroatien

Das Besondere an dieser Park-Friedhofsanlage im kroatischen Zagreb ist folgendes: Alle Religionen sind räumlich gleichgestellt, was beileibe etwas außergewöhnliches ist, wenn man an protestantische oder katholische Friedhöfe denkt! Doch hier sind die Gräber von jüdischen, römisch-katholischen, orthodoxen und muslimischen Toten Seite an Seite angelegt. Nicht nur deshalb ein friedlicher Ort der Ruhe.