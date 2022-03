Wo sich der Frühling in seiner schönsten Pracht präsentiert

© Majonit/Shutterstock.com



Nein, wir befinden uns nicht in Japan. Kirschblüten in Hülle und Fülle sind auch in der deutschen Stadt Bonn zu finden. Vor allem in der Heerstraße und der Breite Straße gibt es die schönen Blüten zu sehen. Doch man muss schnell sein - Mitte April ist das Spektakel schon wieder vorbei.