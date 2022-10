Welches Land gehört zu dieser Stadt?

Dass Ihnen Städte in fernen Ländern wie der Mongolei oder Bangladesch unbekannt sind, muss Ihnen nicht peinlich sein. Auch wenn Sie im Erdkunde-Unterricht nur Bestnoten erzielt haben: Dieses Quiz ist wirklich knifflig.

Was verrät der Städtename?

Umso erschreckender ist es, dass manche Gemeinden in Deutschland oder Städte in Deutschlands Nachbarländern genauso gut am anderen Ende der Welt liegen könnten. Denn der Name einer Stadt verrät oft nichts.

Graz liegt in Österreich, könnte aber genauso gut in Italien liegen. Bei Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, ist die Einschätzung schon deutlich schwieriger. Manchmal sind es die im Land gesprochenen Sprachen, die in die Irre führen können.

Für Europäer mögen beispielsweise asiatische Sprachen ähnlich klingen, doch selbst bei einem englischen Städtenamen kann man sich nicht sicher sein, dass die zugehörige Stadt auch in England liegt. Genauso gut könnte sie schließlich in Irland, den USA oder einem der vielen Mitglieder des Commonwealth liegen.

