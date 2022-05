Wo in Deutschland ist die Gastfreundschaft am größten? Eine Antwort findet sich bei den aktuellen Siegenden der Traveller Review Awards der Buchungsplattform Booking.com.

Wo in Deutschland ist die Gastfreundschaft am größten?

Wer reist, weiß eine Sache unterwegs besonders zu schätzen: die Gastfreundschaft des Reiseziels. Je größer sie ist, desto wohler fühlt man sich. Und desto schöner fallen im Nachklang die Erinnerungen aus. Wenn Sie wissen möchten, wo in Deutschland die Chancen am besten sind, einen besonders gastfreundlichen Urlaubsaufenthalt zu erleben, können die Siegenden der Traveller Review Awards 2022 eine erste Orientierungshilfe sein.

Die Reiseplattform Booking.com kürt mit der Auszeichnung jährlich anhand von verifizierten Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer besonders gut bewertete Unterkünfte. Diese Daten verraten letztlich auch, wo es besonders viele gut bewertete Hotels oder Ferienwohnungen gibt.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den gastfreundlichsten Bundesländern in Deutschland.

Sachsen ist die Nummer Eins

Die Traveller Review Awards 2022 wurden an mehr als 1,25 Millionen Reiseanbieter und Unterkünfte weltweit vergeben. 69.702 davon kamen aus Deutschland. Besonders viele mit dem Preis ausgezeichnete Unterkünfte liegen dabei in Sachsen. Auf jeden Fall zeigen die verifizierten Bewertungen, dass die Gäste in der Heimat so spektakulärer Orte wie dem Elbsandsteingebirge besonders häufig zufrieden waren.

Auf Platz zwei liegt Rheinland-Pfalz, wo Spezialitäten wie Riesling oder so imposante historische Sehenswürdigkeiten wie die Porta Nigra zu finden sind. Thüringen wiederum, wo Gäste neben Städten wie Weimar auch viele Wanderrouten wie den Rennsteig finden, sicherte sich Bronze auf dem Siegerpodest. Platz vier ging schließlich an Baden-Württemberg, Bayern folgt auf Platz fünf.

Rust ist die gastfreundlichste Stadt in Deutschland

Wer die gastfreundlichste Stadt in Deutschland besuchen will, sollte nach Rust, an der Grenze zu Frankreich und in Baden-Württemberg gelegen, fahren. Der Kurort Oberwiesenthal im Erzgebirge, Sachsen, sowie Cochem an der Mosel, Rheinland-Pfalz, folgen auf Platz zwei und drei.