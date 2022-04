Im Urlaub ist ja alles ein bisschen anders. Das gilt auch fürs Autofahren: Zu Hause eher lästig, stressig und viel zu oft mit endlosen Staus, Gehupe und roten Ampeln verbunden. Auf Reisen dagegen sitzen wir am Steuer und schauen fasziniert aus dem Fenster.

Kein Wunder eigentlich - es gibt schließlich verdammt schöne Routen: Passstraßen, die sich gemächlich in schwindelerregende Höhen und durch malerische Landschaften schrauben. Küstenstraßen, bei denen man am liebsten gar nicht mehr geradeaus, sondern immer nur aufs Meer schauen möchte. Legendäre Klassiker wie die Panamericana oder die Route 66, von denen man tausend Erzählungen und Mythen kennt und eines Tages selbst losdüst, um seine eigene Straßengeschichte zu schreiben. Und immer wieder können Sie auf den besonderen Asphaltstrecken Superlative erleben, sei es der Manali-Leh-Highway in Indien, der eine Höhe von bis zu 5325 Metern erreicht oder der Overseas Highway, der 40 Inseln der Florida Keys verbindet.

Wir haben für Sie diese und andere Traumstraßen aus der ganzen Welt in unsere große Bildershow gepackt und versprechen: Schon beim Anschauen der Fotos werden Sie Lust bekommen, loszufahren. Das gilt auch für alle, die statt des Autos lieber das Motorrad oder ein Wohnmobil nehmen.