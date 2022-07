Das Thema Klimaschutz ist mittlerweile allgegenwärtig. Doch die meisten Menschen können sich die Auswirkungen des gegenwärtigen CO2-Ausstoßes auf die globale Erwärmung kaum vorstellen. Bereits eine Anhebung der weltweiten Durchschnittstemperatur um zwei bis vier Grad Celsius hätte verheerende Folgen.

So wirkt sich die Klimaerwärmung auf Orte weltweit aus

Die Webseite climatecentral.org führt mit ihrem Animations-Projekt "Picturing our Future" (Deutsch: "So sieht unsere Zukunft aus") deutlich vor Augen, was mit unserer Welt passieren wird, wenn wir es nicht schaffen den Klimawandel rechtzeitig aufzuhalten.

Städte vor und nach der Klimaerwärmung .

Dabei legt das Projekt den Fokus auf den drohenden Anstieg des Meeresspiegels und zeigt weltbekannte Städte wie London, Lissabon und Sevilla in ihrem heutigen Zustand und ihre drohende Zukunft mit einer andauernden Klimaerwärmung.

Animations-Projekt zeigt welche Städte versinken werden

Die meisten Städte würden zum großen Teil unter dem Meeresspiegel versinken. Sehen Sie jetzt in unserer Bildershow, welche verheerenden Folgen die Klimaerwärmung auf Orte weltweit ausübt.