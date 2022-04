Gleich neben dem nächsten Schritt geht es steil nach unten. Ein Handlauf mit Kette, der in die Felsen gehauen wurde, ist teilweise alles, was die Wanderer stützt, die in China den Berg Huashan bezwingen wollen.

Damit ist die dazugehörige Treppe, die streckenweise nur aus ein paar Brettern besteht, zweifelsfrei eine der steilsten und abenteuerlichsten der Welt. Wir zeigen, welche extrem coolen Stiegen Sie sonst noch kennen sollten.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit den spektakulärsten Treppen weltweit.

Treppen: Von der Freiheitsstatue bis zum Half Dome

Neben der chinesischem Treppe mit Nervenkitzel de luxe haben es auch andere Bauwerke mit Gefälle in sich. Das fängt bereits beim Eiffelturm an – nur Faule nehmen hier den Aufzug. In die Krone der Freiheitsstatue in New York führt lediglich eine äußerst enge und steile Wendeltreppe.

Manche Treppen, wie das einer Achterbahn ähnelnde Kunstprojekt „Tiger & Turtle – Magic Mountain“ in Duisburg oder die 3500 Stufen des 13-geschossigen Brunnens Chad Baori in Indien, bestechen vor allem durch ihre extrem ausgefallene Optik. Andere, wie die letzten 120 Meter bis zum Gipfel des legendären Half Dome im Yosemite Nationalpark der USA, sind eine einzige Herausforderung: An Stahlseilen geht es dort fast senkrecht in himmlische Höhen.

Kraftraubende Stufen bis zum lohnenden Ausblick

Das Gute ist aber, dass bei den besonders steilen Treppen dieser Erde für alle, die oben ankommen, meistens eine große Belohnung wartet. Auf der Hawaii-Insel O'ahu schenken die Haiku-Stairs Besuchern einen unvergleichlichen Blick über die Landschaft.

Die kraftraubenden Stufen zum spanischen Kloster San Juan de Gaztelugatxe dienten schon als Kulisse für „Game of Thrones“ und belohnen mit einem spektakulären Blick über die Küste.

Und selbst die als gefährlichster Wanderweg der Erde gehandelten Stufen am Berg Huashan beschenken alle Aufsteiger reichlich: Oben gelangt man nämlich zu einem Teehaus mit absolut hinreißendem Berg-Panoramablick.