Das Osterfest wurde bereits 325 nach Christus auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond festgelegt. Dem im religiösen Sinne als Tag der Auferstehung gefeierten Fest geht eine 40-tägige Fastenzeit voraus, die am Aschermittwoch beginnt und am Karfreitag endet. Die Feierlichkeiten und Riten, die zu Ostern in Europa gepflegt werden, könnten unterschiedlicher nicht sein.

In unserer Bildershow finden Sie die außergewöhnlichen Osterbräuche der Europäer.

Während in Italien süße Leckereien auf den Tisch kommen, rennen die Briten mit frischen Pfannkuchen um die Wette. Viele Länder überraschen mit skurrilen und außergewöhnlichen Bräuchen, die mit unserer Suche nach Ostereiern nicht viel gemein haben.