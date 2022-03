Reisen ist Posten. Denn wenige Dinge tun Urlaubende so gern und selbstverständlich wie die Daheimgebliebenen via Instagram oder Facebook mit Bildern ihrer neusten Erlebnisse in fernen Ländern zu versorgen.

Das ist oft interessant – aber ebenso oft ziemlich nervtötend. Weil bestimmte Urlaubsmotive auf den Social-Media-Kanälen so häufig abgespult werden, dass man sich nur noch eins wünscht: Dass sie auf Nimmerwiedersehen verschwinden.

Hotdog Legs und Herzchen werden zur Plage

Das Gute an der Entwicklung, Urlaubsfotos auf den Social-Media-Kanälen zu zeigen, ist: Man entgeht den berüchtigten Diafilm-Abenden, mit denen frisch gebräunte Reisende Freunde und Familie früher einen ganzen Abend lang quälten.

Dafür heißen die neuen Nerv-Optionen Instagram oder Facebook. Hier zeigen die User jährlich unzählige Aufnahmen ihrer vermeintlich schönsten Urlaubsmomente. Manche tun das originell oder zumindest unaufdringlich und erfreuen ihre Freunde tatsächlich mit den Bild-Grüßen aus der Ferne.

Aber zuerst ein Selfie!

Oft aber wird die (Selbst)darstellung eher zur Plage: Von den berüchtigten Hotdog Legs, die weibliche Urlauber vermeintlich sexy am Strand oder Pool ausstrecken, über peinliche Herzchen bis hin zu von A bis Z durchgestylten Angeber-Fotos ist alles dabei.

Dabei sollte man immer bedenken: Oft sind es ausgerechnet die Foto-Motive, die auf den Social-Media-Kanälen besonders im Trend liegen, die bei den eigenen Instagram- oder Facebook-Freunde gar nicht gut ankommen.

Lahme Kopien und allzu viel Eitelkeit bei der Selbstinszenierung sind eben ein Killer. In diesem Sinne: Regen Sie sich mit uns über die 20 schlimmsten Urlaubs-Posts auf – und verkneifen Sie sich selbst.

