Corona-News der Woche

Der Anteil der Variante BA.2 an den Corona-Fällen hat in den vergangenen Wochen erneut zugelegt. Laut dem Robert-Koch-Institut sei die Variante in der Woche bis zum 6. Februar in 14,9 Prozent der untersuchten Proben auszumachen. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 10,4 Prozent. Nach ersten Erkenntnissen sei der Omikron-Subtyp BA.2 schneller übertragbar, als die bisher verbreitete Omikron-Variante.