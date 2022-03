Corona-News der Woche

© IMAGO / Steinach



In der vergangenen Woche haben die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz neue Höchstwerte erreicht. Am Donnerstag, den 10. März, meldete das Robert-Koch-Institut mehr als eine Viertelmillionen Neuinfektionen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Sonntag deutschlandweit erstmals bei über 1500.