Corona-News der Woche

Seit dem Wochenende sind die Basisschutz-Maßnahmen und die Hotspot-Regelung in Kraft. Somit fallen die generelle Maskenpflicht in Innenräumen, die 2G- und 3G-Regelung sowie Kontaktbeschränkungen. Lediglich eine Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen sowie in Rettungsdiensten und im öffentlichen Nahverkehr können je nach Bundesland bestehen bleiben. Ebenfalls eine Testpflicht in Schulen kann weiterhin beibehalten werden. Über Einzelheiten der Regelungen entscheiden die einzelnen Länder. In sogenannten Hotspot-Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen können die Regeln verschärft werden.