Ukraine-Konflikt: Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht weitere Gräueltaten russischer Truppen. In der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew, sei es "viel schrecklicher" als in Butscha, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft, die am Donnerstagabend auf Telegram veröffentlicht wurde. Dort seien "noch mehr Opfer" russischer Einheiten. Dies sei ebenfalls in Irpin der Fall.