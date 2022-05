© picture alliance / dpa | Hannibal Hanschke



Russland will in den besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja russische Pässe an die Einwohnenden vergeben. Durch ein von Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret sollen die Ukrainerinnen und Ukrainer in den südlichen Regionen leichter die russische Staatsbürgerschaft erhalten.