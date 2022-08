© IMAGO / Ukrinform



Ukraine-Konflikt: Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Woche

Die Ukraine hat vergangene Woche ihren Unabhängigkeitstag begangen. Am 24. August erinnern sich die Ukrainerinnen und Ukrainer an die Unabhängigkeitserklärung des Landes von der Sowjetunion 1991. In diesem Jahr fiel der Tag auf das Datum, an dem genau vor sechs Monaten der russische Angriffskrieg auf das Land begann. Wir haben für Sie alle weiteren wichtigen Entwicklungen der letzten Wochen zusammengetragen.