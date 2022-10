© IMAGO / UPI Photo



Der russische Präsident Wladimir Putin hat vier besetzte ukrainische Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt. In Referenden haben in Donezk mehr als 99 Prozent der Wählenden zugestimmt, erklärte die dortige Besatzungsverwaltung. In Luhansk sollen es den russischen Angaben zufolge mehr als 98 Prozent, in Saporischschja im Süden mehr als 93 Prozent und im ebenfalls südlichen Cherson mehr als 87 Prozent gewesen sein. Beobachtende hatten während der Referenden auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die ukrainischen Bewohnende zum Urnengang gezwungen wurden. Die Scheinreferenden werden weltweit nicht anerkannt.