Die Ukraine hat vergangene Woche nach eigenen Angaben mehrere Gebiete zurückerobert. Wie der ukrainische Verwaltungschef Serhij Hajdaj mitteilte, handelt es sich um sieben Orte in der russisch besetzten Region Luhansk und 1170 Quadratkilometer in der Region Cherson. Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete, dass ebenfalls Ortschaften in Charkiw und Donesk wieder unter ukrainischer Kontrolle seien.