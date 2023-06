© imago / Eibner Europa



Alles Bewegliche absichern: Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, trägt ein Sturm mit sich fort, um damit woanders große Schäden anzurichten. Herumfliegende Gartenmöbel oder Fahrräder sind das letzte, was man in einer solchen Situation gebrauchen kann. Deshalb gilt die Devise: Alles Bewegliche vor einem Unwetter absichern! Das bedeutet, Mülltonnen, Gartenmöbel, Fahrräder, alles, was auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten und der Einfahrt steht, festzumachen oder ins Haus zu holen. Fenster, Roll- und Fensterläden sind auch zu schließen.