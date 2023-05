Die schönsten Spielerfrauen aller Zeiten

© imago images/ZUMA Press



Auch "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke reihte sich in die Liste der schönsten Spielerfrauen ein. Seit 2011 waren sie und Sami Khedira ein Paar. Im Jahre 2012 folgte die Verlobung. Doch Zeit für ihre Beziehung hatten die beiden wenig, schließlich waren sie in ihre jeweils eigene Karriere eingespannt. Im Jahr 2015 trennten sich das Model und der Fußballer schließlich.