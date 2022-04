Arminia Bielefeld vs. FC Bayern: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Revierfoto



Alessandro Schöpf - Note: 4

Versuchte das Spiel anzukurbeln. Seine langen Bälle waren jedoch zu oft zu ungenau. Kam in der Defensive auch kaum in die Zweikämpfe herein. Wirkte schon in der ersten Halbzeit platt. Auch nach dem Wiederanpfiff war kaum noch etwas vom Mittelfeldspieler zu sehen.