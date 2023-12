© IMAGO/Beautiful Sports



BVB bei Bayer Leverkusen: Noten und Einzelkritik

Nach dem Coup in Mailand stand für Borussia Dortmund am Sonntag das nächste Top-Spiel an. Beim 1:1 bei Tabellenführer Bayer Leverkusen war der BVB spielerisch klar unterlegen und kassierte nach dem frühen Führungstreffer noch den Ausgleich. Alle Akteure in der Einzelkritik: