BVB vs. Arminia Bielefeld: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/RHR-Foto



ANGRIFF: Donyell Malen (bis 63.) - Note: 2,0

Der Niederländer kommt immer besser in Dortmund an. Beschäftigte die Gäste mit seiner Intensität permanent und hatte Pech, dass er in der ersten Hälfte nur den Pfosten traf. War kaum einzufangen. Überragende Aktion, als er sich im Eins-gegen-Eins gegen Brunner durchsetzte und den Ball an die Latte knallte (59.).