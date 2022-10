© IMAGO/Nordphoto



BVB vs. FC Sevilla: Noten und Einzelkritik

Am Dienstag bestritt Borussia Dortmund sein viertes Gruppenspiel in der Champions League. Gegen den FC Sevilla kam die Mannschaft in einer chancenarmen Partie nicht über ein 1:1 hinaus. Die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale wurde somit vertagt. Alle BVB-Stars in der Einzelkritik: