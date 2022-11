© IMAGO/PanoramiC



Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - Note: 4,5

Der Chinese blickt auf eine lehrreiche Rookie-Saison zurück. Der erfahrene Teamkollege Valtteri Bottas holte mehr als achtmal so viele WM-Zähler wie Zhou (49:6). In keinem anderen Team war die Diskrepanz so riesengroß. Immerhin: In der zweiten Saisonhälfte wurden die Leistungen konstanter, was für Jahr zwei hoffen lässt. Unvergessen sein Überkopf-Horrorcrash in Silverstone, den Zhou glücklicherweise unbeschadet überstand.