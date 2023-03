© IMAGO/Nordphoto



Das ist der BVB-Kader für den CL-Kracher gegen Chelsea

Am Dienstagabend (21 Uhr) tritt Borussia Dortmund im richtungsweisenden Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea an. Durch den 1:0-Erfolg im Hinspiel reicht dem BVB ein Unentschieden in London. Dort wird Julian Ryerson aufgrund einer Gelb-Sperre nicht zur Verfügung stehen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Keeper Gregor Kobel. Dieses Personal hat Edin Terzic mit nach England genommen: