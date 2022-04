© IMAGO/Motorsport Images



Die Formel-1-Startaufstellung in Australien

Am Wochenende ist die Formel 1 zu Gast in Melbourne. Im Qualifying am Samstag erlebte Aston Martin einen rabenschwarzen Tag. Weder Sebastian Vettel noch Lance Stroll konnten sich nach Crashs im 3. Training in Q1 durchsetzen, Vettels Teamkollege war zudem erneut in einen Unfall verwickelt. Mick Schumacher konnte erstmals seinen neuen Teamkollegen Kevin Magnussen im Qualifying schlagen. An der Spitze machten Ferrari und Red Bull das Rennen um die Pole unter sich aus...