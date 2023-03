© IMAGO/Power Sport Images



Das sind die bestbezahltesten Sportler aller Zeiten

Das Portal 'Sportico' hat ein Ranking der am besten bezahlten Athleten aller Zeiten veröffentlicht. Neben Gehältern und Preisgeldern finden sich auch Werbeeinnahmen in den Beträgen wieder, die zudem der aktuellen Inflation angepasst wurden. Das sind die 15 Sportler, die in ihrer Karriere am meisten Geld verdient haben, darunter eine deutsche Sport-Ikone: