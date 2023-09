© IMAGO/USA TODAY Network



Lucas Oil Stadium (Indianapolis Colts)

Mit Quarterback Peyton Manning hatten die Colts ihre erfolgreichste Zeit. Sogar den Super Bowl konnte man 2006 gewinnen. Kein Wunder also, dass die 2008 erbaute Arena 'The House that Manning built' genannt wird. Das Stadion hat Platz für 63.000 Personen.