© IMAGO/Newspix



Wer hat das meiste Preisgeld der Skisprung-Saison gesammelt?

Die Skisprung-Saison 2022/23 ist vorbei. Aber welche Skispringer haben in der abgelaufenen Saison das meiste Preisgeld eingesprungen? In die Top 10 haben es zwei DSV-Adler geschafft. Die von der FIS veröffentlichten Angaben in Schweizer Franken wurden in Euro umgerechnet.