Der Absturz von Mesut Özil in der Chronik

Vom Weltmeister zur Persona non grata: Mesut Özil hat in den letzten Jahren eine rapide Talfahrt in die sportliche Bedeutungslosigkeit hingelegt. Ausgerechnet die Unterschrift seines Rekordvertrags beim FC Arsenal markierte den Beginn der Probleme. Özils Absturz in der Chronik: