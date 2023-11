© IMAGO/ZUMA Wire



Die 'Ewige Tabelle' der aktuellen Formel-1-Fahrer

Jahr für Jahr beginnen die Formel-1-Fahrer bei 0 - was aber, wenn dem nicht so wäre? Wenn die Fahrer der Saison 2023 alle Punkte, die sie über ihre Karriere gesammelt haben, mit in die Wertung nehmen könnten? Wer wäre dann auf Platz eins? Und wer hätte eine echte Chance auf das Treppchen? Die 'Ewige Punktetabelle' der aktuellen F1-Fahrer zum Durchklicken: