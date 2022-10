© 2019 Getty Images



Lars Windfeld (Symbolbild)

Außerhalb Dänemarks ist der Keeper kaum bekannt, vor allem den Fans des FC Nantes dürften den Schlussmann, der in seiner Karriere immer in seiner Heimat spielte, aber noch schlaflose Nächte bescheren. Der Grund: Eine Glanzleistung im Rückspiel der 1. Runde der UEFA-Cup-Saison 1997/98. Nach einem 2:2 im Hinspiel gewinnt Aarhus GF mit 1:0 in Frankreich, Nantes scheitert dabei vielfach an den Reflexen von Windfeld.