© IMAGO/Jan Huebner



FC Bayern bei RB Leipzig: Noten und Einzelkritik

Am Samstagabend duellierten sich RB Leipzig und der FC Bayern im Top-Spiel des 6. Spieltags. In einer hochintensiven und abwechslungsreichen Partie trennten sich die beiden Spitzenteams am Ende mit 2:2. Alle Akteure in der Einzelkritik: