FC Bayern vs. FC Villarreal: Noten und Einzelkritik

Jamal Musiala (bis 82.) - Note: 4,5

Versuchte vielfach, mit seinen schnellen Dribblings für Lücken in der gegnerischen Abwehr zu sorgen. Kam per Kopf zu einer Top-Chance (29.), verzettelte sich aber deutlich öfter am Ball. Verlor im zweiten Durchgang immer mehr die Bindung zum Spiel. Die große Bühne war für ihn an diesem Abend eine Spur zu groß.