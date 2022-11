© IMAGO/Team 2



FC Schalke 04 vs. FC Bayern: Noten und Einzelkritik

In seinem letzten Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gastierte der FC Bayern am Samstagabend beim FC Schalke 04. Das Duell des Ersten gegen den Letzten entschied der Rekordmeister beim 2:0 letztlich verdient aber mit wenig Glanz für sich. Alle Akteure in der Einzelkritik: