© imago images/Icon SMI



Hier fanden die letzten zehn Super Bowls statt

Die NFL vergibt den Super Bowl 2026 ins Levi's Stadium in San Francisco. 2024 steigt das Mega-Event im Allegiant Stadium in Las Vegas, 2025 im Caesars Superdome in New Orleans. In diesen Arenen fand der Super Bowl in den letzten zehn Jahren statt: