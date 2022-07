© IMAGO/Beautiful Sports



Mick Schumacher

Die Paddock-Gerüchteküche brachte Mick schon vor einigen Wochen mit Aston Martin in Verbindung. Der britische Autohersteller will seine Geschäfte auf dem deutschen Markt ankurbeln. Der Name Schumacher wäre der wohl perfekte Botschafter. Außerdem läuft Micks Vertrag bei Haas nach der Saison aus. Nicht nur RTL-Experte Felix Görner glaubt: 'Die Option Aston Martin tut sich nun auf jeden Fall auf für Mick.'