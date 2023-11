© IMAGO/Sven Simon



Min-jae Kim - Note: 4,0

Der Südkoreaner legte eine deutlich bessere Spieleröffnung an den Tag als Nebenmann Upamecano. Was auch nur halbwegs über seine Seite gefährlich in Richtung Bayern-Tor kam, räumte er souverän ab. So ein katastrophaler Fehlpass wie vor dem 2:2 darf ihm aber nie und nimmer passieren. Das war mehr als fahrlässig und wirft einen dunklen Schatten auf seine Leistung.