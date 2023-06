© IMAGO/Jan Huebner



Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik

Am Samstagabend stieg zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt das Finale im DFB-Pokal. In einem lange Zeit wenig hochklassigen Endspiel hatten die Sachsen das bessere Ende für sich. Durch den 2:0-Erfolg verteidigte RB erfolgreich den Pokal. Alle Akteure in der Einzelkritik: