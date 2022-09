© IMAGO/PanoramiC



Platz 10: Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - Note: 3,0

Knüpfte an die Leistungen der Vorwochen an: Fuhr im Mittelfeld mit, ohne groß aufzufallen. Bis zur Schlussphase, als er Anschluss an den von McLaren angeführten DRS-Zug fand und um Punkte mitkämpfte. Den Sprung in die Top 10 bescherte ihn dann Ricciardos Ausfall.