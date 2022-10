© IMAGO/Motorsport Images



Platz 3: Charles Leclerc (Ferrari) - Note: 4,0

War, bis auf wenige Meter am Start, kein Siegkandidat. Konnte weder in Sachen Rennpace noch Reifenmanagement mit Verstappen mithalten und sah sich am Ende sogar noch Angriffen von Pérez ausgesetzt. Verlor diesen dann in der letzten Schikane durch einen Ausritt und musste sich somit mit P3 begnügen.