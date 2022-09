© IMAGO/Motorsport Images



Platz 6: Fernando Alonso (Alpine) - Note: 2,0

Sorgte in der Frühphase für die wenigen Überholmanöver, indem er sich auf Start-Ziel nacheinander beide AlphaTauris schnappte. In Runde 13 zog er dann die harten Schlappen auf. Spielte im Rennverlauf einmal mehr seine Trumpfkarte Erfahrung aus, blieb cool und wurde so 'Best of the Rest'.