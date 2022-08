© IMAGO/Marco Canoniero



Wieder die falschen Pneus

Erneut kein Podiums-Platz für Leclerc. Dieses Mal allerdings liegt die Schuld aus Sicht des Monegassen am Kommandostand. In der ersten Rennhälfte ist Leclerc noch auf Siegkurs. Dann sorgt eine falsche Reifenwahl für das Abrutschen auf P6. Gewinner in Ungarn derweil mal wieder: Verstappen! Leclercs bitteres Fazit: 'So ein Rennen ist frustrierend.' 80 Punkte Rückstand hat der Monagesse in der Fahrerwertung bereits. Pérez liegt noch fünf Zähler dahinter.